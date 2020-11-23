العراق .. اصابة جنديين بنيران قناص في آمرلي

2020/11/23 | 22:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، باصابة جنديين بنيران قناص في آمرلي شرقي صلاح الدين.

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