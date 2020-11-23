مقرب من الصدر يدعو الى صلاة

2020/11/23 | 22:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الى صلاة "جمعة موحدة" في ساحة التحرير وسط بغداد....

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