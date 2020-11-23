2020/11/23 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 34 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية.

ويأتي هبوط الذهب بعد مكاسب تجاوزت 250 نقطة لمؤشر “داو جونز” للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، بفضل آمال لقاح كورونا.

وتأثر الملاذ الآمن سلباً مع التطورات الإيجابية بشأن علاج كورونا، مع إعلان فاعلية 70 بالمائة للقاح جامعة “أكسفورد” وشركة “أسترازينيكا”.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 2015.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.8 بالمائة، ليصل لمستوى 1837.80 دولار للأوقية، فاقداً 34.60 دولار.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7 بالمائة عند مستوى 1839.10 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 92.52، بعد أن سجل أدنى مستوى في عامين في وقت سابق من التعاملات.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يفقد 34 دولاراً عند التسوية مع ارتفاع العملة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يفقد 34 دولاراً عند التسوية مع ارتفاع العملة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).