النزاهة النيابية ترفض التعاقد مع شركات أجنبية لإكمال استعدادات الانتخابات

2020/11/23 | 22:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت للاعتماد على الخبرات العراقية وتحدثت عن اهمية الاشراف الدولي بغداد- وعد الشمري: حذرت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أمس الاثنين، الحكومة من التعاقد مع شركات أجنبية لإكمال الاستعدادات الفنية للانتخابات العامة، مشيرة إلى أن العراق لديه الخبرات الكافية لإجراء اقتراع يظهر الارادة الحقيقية للشارع في التغيير، مؤكدة أهمية الاشراف الدولي على عملية التصويت.وقال ...

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