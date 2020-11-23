النفط يوسع مكاسبه لنحو 2% وبرنت يلامس 46 دولارا

2020/11/23 | 22:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسن الطلب والفتح التدريجي لاقتصادات العالم لهما تأثيرهما المباشر متابعة ــ الصباح الجديد وسع النفط مكاسبه امس الاثنين لنحو 2% بعد أخبار بشأن لقاح أكسفورد..حيث لامس “برنت” 46 دولارا و”الأمريكي” تجاوز 43 دولارا.وكانت أسعار عقود خام برنت قد ارتفعت لأقرب إستحقاق امس ، بنسبة 0.9 في المائة لتتداول عند 45.5 دولار للبرميل.كما ...

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