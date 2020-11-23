2020/11/23 | 22:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنجاز جديد..أكسفورد تعلن نجاح فاعلية لقاحها لفيروس كورونا بنسبة 70% الصباح الجديد – متابعة أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني امس الاثنين أن اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.وأوضح المختبر أنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل.وقال الباحث الرئيسي في ...

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