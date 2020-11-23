الإصابات بفيروس كورونا تنخفض بنسبة 50% في محافظة دهوك

2020/11/23 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين منذ خمسة أيام الماضية انخفضت نسبة الإصابة بفيروس كورونا في حدود محافظة دهوك بشكل واضح، وقامت مديرية صحة المحافظة بتوجيه طلب الى الاهالي للإلتزام بالإجراءات الوقائية بشكل أفضل، لتنخفض نسبة الإصابة بهذا الفيروس بإستمرار.وأوضح “حمزة رزيكي” مسؤول إعلام مديرية صحة محافظة دهوك لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “في الايام القليلة …

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