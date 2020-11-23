بحضور ممثل السيستاني في كربلاء :مؤتمر تشاوري عراقي يقف ضد مشاريع تقسيم البلاد ..تفاصيل

2020/11/23 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، مؤتمرا تشاوريا موحدا بحضور

شخصيات دينية وعشائرية وممثلين عنهم

دعما للتعايش السلمي الذي دعت له

المرجعية الدينية العليا بين مختلف

الطوائف والديانات.

وقال ع

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