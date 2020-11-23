منتجات العتبة الحسينية تحد من الاستيراد وتسوق الخضروات من مزارعها الى السوق المحلية لغاية منتصف ايار القادم

2020/11/23 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم التنمية الزراعية التابع

للعتبة الحسينية المقدسة عن المباشرة

بالمرحلة الاولى من تسويق الخضروات الى

الاسواق المحلية في محافظة كربلاء.

وقال رئيس القسم المهندس قحطان عوز في

حديث لوكالة نون الخبر

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