توقعات طقس العراق: استقرار مؤقت.. وأمطار تلوح بالأفق القريب

2020/11/23 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الاثنين، إلى أجواء مستقرة وباردة خلال يوم غد الثلاثاء والأربعاء، ولا توجد أمطار نهائيا، فيما تتعرض البلاد إلى منخفض جوي ماطر من يوم الخميس بشكل محدود وتكون ذروته السبت والأحد المقبل بشكل واسع.





جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي نائل العلي، نشرها عبر صفحته بالفيسبوك "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، حيث لخص فيها النشرة الجوية في البلاد كما يلي:-

1- مرتفع جوي يؤثر على البلاد ليعمل على أجواء مستقرة وباردة خلال يوم غد الثلاثاء والأربعاء ولا توجد أمطار نهائيا.

2- درجات الحرارة العظمى خلال النهار كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



15 إلى 18

المنطقة الوسطى..



18 إلى 19

المنطقة الجنوبية..



20 إلى 21

المنطقة الغربية..



18 إلى 19

3- درجات الحرارة الصغرى خلال الفجر كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



3 إلى 5

المنطقة الوسطى..



6 إلى 9

المنطقة الجنوبية..



10 إلى 11

المنطقة الغربية ..



7 إلى 8

4- الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في المناطق الشمالية والغربية لاتتجاوز سرعتها 5 كم بالساعة، ومعتدلة السرعة في المناطق الوسطى والجنوبية، تتراوح سرعتها مابين 15 إلى 20 كم بالساعة.

5- مؤشرات أولية تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطر من يوم الخميس بشكل محدود وتكون ذروته السبت والأحد المقبل بشكل واسع والتوقعات تشير موجة من الأمطار الغزيرة على مناطق متعددة من البلاد يومي السبت والأحد المقبل، بشكل رئيسي، توقع قابل للتغيير.

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