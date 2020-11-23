تحرير مواطن بعد ساعات من اختطافه في كركوك

2020/11/23 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الاثنين تحرير مواطن بعد ساعات من اختطافه بمحافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان، ان" قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي، تمكنت من تحرير مواطن اختطفه عناصر من فلول "داعش" الإرهابي في قرية ربزة التابعة لناحية الرياض بمحافظة كركوك بعد ساعات على اختطافه.

وأشارت الهيئة الى ان اللواء قام بتطويق المنطقة وتحرير المختطف، فيما لاذ "الدواعش" بالفرار.





PUKmedia اعلام هيئة الحشد الشعبي

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