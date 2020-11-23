تعرف على تطبيق مايكروسوفت الجديد للتواصل عبر الفيديو

2020/11/23 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أدخلت شركة مايكروسوفت على تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو ميزات تجعله يتفوق على Zoom الشهير في بعض النواحي.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن مستخدمي تطبيق Teams عبر أجهزة الكمبيوتر بات بإمكانهم إجراء مكالمات فيديو جماعية مجانية مدتها 24 ساعة، وتضم 300 شخص بوقت بواحد.

والأبرز من ذلك هو أن الشخص الذي يرغب بالانضمام إلى إحدى المكالمات الجماعية المجانية المذكورة لن يحتاج إلى حساب مايكروسوفت إلكتروني خاص، أو لتحميل تطبيق Teams على جهازه، بل سيتمكن من الانضمام للمكالمة عبر متصفح الويب.

ويرى الخبراء أن هذه الميزة ستجعل من Teams منافسا قويا لتطبيق Zoom الشهير، وخصوصا أن الأخير يحدد مدة مكالمات الفيديو الجماعية المجانية التي تضم عددا كبيرا من المستخدمين بـ 40 دقيقة فقط.

وكانت مايروسوفت قد أدخلت على Teams العديد من الميزات العملية في الأشهر القليلة الماضية لتزيد منافسته لباقي التطبيقات، ومن أبرز تلك الميزات ميزة تمويه الخلفية أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وميزة video filters التي تساعد على التحكم بمعدل إضاءة الصورة أثناء مكالمات الفيديو وتبين الأشخاص بصورة أكثر حيوية.



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