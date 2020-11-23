كتاب ( النصر ) ف1 : أمثلة لتحقق الوعد الإلهى ( 1 : 2 ) - أحمد صبحى منصور

2020/11/23 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر ) ف1 : أمثلة لتحقق الوعد الإلهى ( 1 : 2 )مقدمة : تحقيق الوعد يأتي بعد صدور الوعد ، أي يكون الوعد في الماضى بينما يأتي تحقيقه في المستقبل .



وبهذا فالوعد الإلهى الذى جاء في القرآن الكريم ينقسم الى : 1 ـ وعد في الماضى قبل نزول القرآن وتم تحقيقه قبل نزول القرآن .2 ـ وعد قبل نزول القرآن وتم تحقيقه بنزول القرآن 3 ـ وعد في وقت نزول القرآن وتم تحقيقه وقت نزول القرآن .4 ـ ......





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