كتاب ( النصر ) ف1 : أمثلة لتحقق الوعد الإلهى ( 1 : 2 ) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر ) ف1 : أمثلة لتحقق الوعد الإلهى ( 1 : 2 )مقدمة : تحقيق الوعد يأتي بعد صدور الوعد ، أي يكون الوعد في الماضى بينما يأتي تحقيقه في المستقبل .
وبهذا فالوعد الإلهى الذى جاء في القرآن الكريم ينقسم الى : 1 ـ وعد في الماضى قبل نزول القرآن وتم تحقيقه قبل نزول القرآن .2 ـ وعد قبل نزول القرآن وتم تحقيقه بنزول القرآن 3 ـ وعد في وقت نزول القرآن وتم تحقيقه وقت نزول القرآن .4 ـ ......
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