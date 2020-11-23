مسح: الاقتصاد العالمي قد ينمو 4.9% في العام المقبل

2020/11/23 | 22:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع مسح حديث تعافي الاقتصاد العالمي في العام المقبل، مع آمال لقاح كورونا، واستقرار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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