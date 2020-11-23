وزير الصحة الأردني: سيتم توفير لقاح كورونا للأردنيين والمقيمين بالمملكة مجانا

2020/11/23 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره مجّانا للأردنيين والمقيمين على أرض المملكة، ووفق أولويات محدّدة.وقال عبيدات، في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن هناك خطة وطنية متكاملة لتطعيم الفئات المحتاجة للقاح كورونا وضمان عدم خسارة أي جرعة، مشيراً إلى أن إعطاء 20 بالمئة من المواطنين لقاح الفيروس الذي لن يكون إجباريا، سيحمي المجتمع.



وأوضح أن نسبة الأسرّة المخصّصة لمرضى كورونا بالمملكة، ما زالت تستوعب الحالات التي تتطلّب العلاج داخل المستشفيات وهي مقبولة والعمل جار على زيادة أعداد الأسرة، معتبراً أن الثبات في عدد الأصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الماضي مؤشر جيد.وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن الوضع الوبائي في المملكة ما زال دقيقا ويستدعي الالتزام بكافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.يشار الى ان الاردن سجل حتى اليوم اكثر من 188 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد منذ انتشار الوباء و2302 حالة وفاة./انتهى

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