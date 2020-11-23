الملك عبدالله الثاني وبايدن يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات بين البلدين

2020/11/23 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد العاهل الأردني أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا./انتهى

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