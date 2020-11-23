التربية تعلن استعدادها لإجراء إمتحانات الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي

2020/11/23 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الاثنين الموافق 23-11-2020، عن استعدادها لإجراء إمتحانات الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي وتؤكد أنها بإنتظار موافقة مجلس الوزراء لإجراءها.وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، إن “الوزارة ليس لديها اعتراض في منح دور ثالث، في حال تم تبنيه من قبل …

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