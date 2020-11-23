الكاظمي يوجه بشمول محطات الصرف الصحي بخطوط الكهرباء الطارئة

2020/11/23 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن امين بغداد علاء معن، الاثنين، عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشمول محطات الصرف الصحي بخطوط الكهرباء الطارئة.وقال معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “هناك تنسيقاً مع مكتب رئيس الوزراء لتجهيز محطات الصرف الصحي بمولدات عملاقة تستعمل في الحالات الطارئة”، مشيراً الى “اعداد دراسة لانشاء محطة غاطسة …

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