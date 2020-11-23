2020/11/23 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، وجود أي تلكؤ في توزيع مادة النفط الابيض ببغداد، فيما بينت ان التوزيع يسير بانسيابية عالية عبر منافذ التوزيع في عموم العاصمة . وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين طالب عبود، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الشركة عمدت على توزيع مادة النفط الابيض …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية تنفي ’تلكؤ’ التوزيع في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية تنفي ’تلكؤ’ التوزيع في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).