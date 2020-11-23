2020/11/23 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة العين، للرعاية الاجتماعية،

الاثنين، إنها أهدت عدداً من فاقدات

الأبوين (أيتام) حلىً ذهبية.

وأضافت المؤسسة التي تعمل بمباركة وإذن

من المرجع الأعلى السيد علي الحسيني

السيستاني، دام ظله، في

بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بتوت ذهب’’ من السيد ’’السيستاني’’ ليتيمات عراقيات فاقدات الابوين (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بتوت ذهب’’ من السيد ’’السيستاني’’ ليتيمات عراقيات فاقدات الابوين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).