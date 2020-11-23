قائد عمليات البصرة :ضرورة إيجاد اليه مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة

2020/11/23 | 22:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات البصرة

إيجاد ألية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية عبر بعض المنافذ المائية

أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف خلال جولة استطلاعية للحدود المائية في مياة شط العرب الحدود العراقية الإيرانية يرافقة قائد حرس الحدود المنطقة الرابعة وقائممقام قضاء الفاو ومدير ناحية السيبة والمدراء المختصين في وزارة الموارد المائية على إيجاد ألية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية

وأشار قائد العمليات أن توجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واضحة وصريحة بهذا الجانب لغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي العراقية والتي تمتد من قضاء ابو الخصيب وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو

وقال ان وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق هذة الممرات وسيتم تأمينها من قبل امرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ألتي بذلت جهود مميزة وقطعت شوط كبير في مطاردة المتاجرين بهذة المواد السامة

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