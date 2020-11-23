المشهداني: مزاد العملة كارثي ومسيطر عليه من حيتان الفساد

2020/11/23 | 22:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني:

تشكيل خلية من رؤساء البرلمان السابقين والحالي لحل مشاكل المكون السني

وجدنا حلا في طلبات اقالة الحلبوسي واغلبها شخصية لاستئثاره بالسلطة

قانون الانتخابات يفيدنا حصراً والكتل السياسية غير المستفيدة تحاول التحريض

الوقف السني تعرض الى هزات عنيفة بسبب الفساد والسنة ينظرون له بعنوان وجداني

الكاظمي وطني وغير طائفي ومدعوم من اغلب الكتل

لا خيار امام الحكومة سوى الاقتراص بظل الازمة المالية

مزاد العملة كارثي ومسيطر عليه من حيتان الفساد

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