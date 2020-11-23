التربية تنشر أسماء المدارس المشمولة باستحداث فرع الفنون

2020/11/23 | 23:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، أسماء المدارس المشمولة باستحداث فرع الفنون، وبواقع مدرسة واحدة للبنين وأخرى للبنات، في كل مديرية من المديريات العامة التابعة للمحافظات كافة ما عدا إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، انها "تعلن أسماء المدارس المشمولة باستحداث فرع الفنون الذي أقرته هيئة الرأي، وبواقع مدرسة واحدة للبنين وأخرى للبنات، في كل مديرية من المديريات العامة التابعة للمحافظات كافة ما عدا إقليم كردستان وبحسب الجدول في أدناه".

وأوضحت الوزارة في بيانها "ليتسنى لطلبة المرحلة المتوسطة الراغبين في التقديم عليه تقديم طلباتهم وبحسب الموقع الجغرافي لمحل سكناهم".

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