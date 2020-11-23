2020/11/23 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الاثنين، عن إيجاد "آلية" لمنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية عبر بعض المنافذ المائية.



وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020) ان "قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف وخلال جولة استطلاعية للحدود المائية في مياه شط العرب الحدود العراقية الإيرانية يرافقة قائد حرس الحدود المنطقة الرابعة وقائممقام قضاء الفاو ومدير ناحية السيبة والمدراء المختصين في وزارة الموارد المائية أكد على إيجاد ألية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية".

وأشار قائد العمليات بحسب البيان الى أن "توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واضحة وصريحة بهذا الجانب لغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي العراقية والتي تمتد من قضاء ابو الخصيب وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو".

واضاف ان "وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق هذة الممرات وسيتم تأمينها من قبل امرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ألتي بذلت جهود مميزة وقطعت شوط كبير في مطاردة المتاجرين بهذة المواد السامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تكشف عن ’آلية’ لمنع تدفق المخدرات عبر المنافذ المائية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تكشف عن ’آلية’ لمنع تدفق المخدرات عبر المنافذ المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).