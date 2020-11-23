افتتاح معرض فوتوغرافي في مستشفى هيوا بالسليمانية

2020/11/23 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرض فوتوغرافي اليوم الاثنين، في مستشفى هيوا بمدينة السليمانية للمصور هاوكار ايوب، بحضور محافظ السليمانية وعدد من مسؤولي الصحة بالمدينة.

وضم المعرض 20 صورة فوتوغرافي والهدف منه الوفاء للمصابين بمرض السرطان في مستشفى هيوا.

وقال ايوب لـ PUKmedia، ان الهدف من المعرض خدمة مستشفى هيوا، لان المستشفى يقدم خدمات للمواطنين ولنا.

واضاف، ان والدتي كانت في المستشفى وتلقت العلاج فيه، واردت ان اقدم صور المعرض للمرضى وللمستشفى على خدماته.

PUKmedia جمال سركتي- تصوير: شاد ابراهيم

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