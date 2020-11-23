محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية لأعلى مستوى بـ3 أشهر

2020/11/23 | 23:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم آمال اللقاح المحتمل للوباء، لتسجل أعلى مستوى في حوالي 3

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