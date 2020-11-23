المالية النيابية تحذر من رهن النفط العراقي بالإقليم لتركيا لمدة 50 عاما

2020/11/23 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي والشمري يصلان إلى ديالى

وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري الى محافظة ديالى.

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