قائد عمليات البصرة يكشف عن آلية جديدة لمنع تدفق المواد المخدرة عبر المنافذ المائية

2020/11/23 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الأثنين، عن آلية جديدة لمنع تدفق المواد المخدرة عبر المنافذ المائية.وقال مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي العراقية والتي تمتد من قضاء ابو الخصيب وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو"واضاف أن "وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق هذة الممرات وسيتم تأمينها من قبل امرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ألتي بذلت جهود مميزة وقطعت شوط كبير في مطاردة المتاجرين بهذة المواد السامة".

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