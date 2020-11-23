النائب عبد الهادي سعداوي :الحكومة الاتحادية مستعدة لتسلم الحقول النفطية داخل الاقليم وخارجه

2020/11/23 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد النائب عبد الهادي سعداوي ان الحكومة الاتحادية مستعدة لتسلم الحقول النفطية داخل الاقليم وخارجه .وقال في لقاء متلفز:" حقول كركوك يصدر منها / 150/ الف برميل يوميا بالسيارات الحوضية الى جهات مجهولة ./انتهى2

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