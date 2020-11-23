أنقرة تستنكر تفتيش جنود ألمان سفينة تركية متوجهة إلى ليبيا

2020/11/23 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت تركيا بشدة، الاثنين، قيام سفينة عسكرية ألمانية مكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بتفتيش "غير مصرح به" لإحدى سفن الشحن التابعة لها في شرق البحر المتوسط.

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