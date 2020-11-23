المباشرة بالمرحلة الثانية من مشروع التكسية الحجرية لنهر الفرات في الهندية

2020/11/23 | 23:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظرالشافعي، الاثنين، المباشرة بالمرحلة الثانية من مشروع التكسية الحجرية لجزء من حوض نهر الفرات.

وقال الشافعي لـ /المعلومة/، ان “دائرة الموارد المائية باشرت بالمرحلة الثانية من مشروع التكسية الحجرية لجزء من حوض نهر الفرات داخل قصبة قضاء الهندية في المناطق التي تشهد انهيار للجرف بفعل التغيرات الزمنية، ما يؤدي الى انحراف مسارها”.

وأضاف أن “العمل بدأ بالمنطقة القريبة من دائرة ماء الهندية على شط الفرات حيث تعرضت للانهيار وتشكل خطرا على الشارع العام الذي بقربها، على امل ان توقف هذه الاعمال الانهيارات في نهر الفرات والحفاظ على جسم النهر”.

وأشار القائممقام الى ان “قيمة المشروع ١٢٠ مليون، وتنفذه شركة محلية بإشراف مديرية الموارد المائية”.



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