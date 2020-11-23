نقيب المعلمين: نسب المعدلات العالية منطقية ويجب تخصيص ثلاث قنوات تربوية

2020/11/23 | 23:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال نقيب المعلمين عباس السوداني، الاثنين، ان "نسب المعدلات المرتفعة هذا العام منطقية مقارنة بالوقت الذي منح للطلاب، داعيا الى تخصيص ما لايقل عن 3 قنوات تربوية".

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