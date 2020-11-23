لاعبان من المنتخب الوطني يتغلبان على كورونا

2020/11/23 | 23:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}اعلنت وزارة الشباب والرياضية يوم الاثنين، عن شفاء لاعبين من فيروس كورونا

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