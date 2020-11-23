الصحة النيابية تكشف مستوى كورونا في العراق

2020/11/23 | 23:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أوضحت لجنة الصحة النيابية، الاثنين، إن العراق ما يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لكنه على مراحل مختلفة، مبينة أن التعليم عن بعد غير كاف للمراحل الأولية، وأن الأطفال أقل عرضة للإصابة إلا أنهم سريعو العدوى للآخرين، مرجحة ان يتم البدء باللقاح مطلع العام المقبل.

وذكر عضو اللجنة، النائب، حسن خلاطي، في لقاء متلفز تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، إن "العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لكنه على مراحل مختلفة"، مؤكدا أن "الإجراءات الصحية المتخذة خلال الأسابيع العشرة الأخيرة أخرت تصاعد الموجة الأولى".

وأضاف خلاطي، أنه "لولا الإجراءات السابقة وحظر التجوال لانهار النظام الصحي"، منوها بأن "نسبة الوفيات بكورونا في العراق أقل بكثير من النسبة العالمية".

وأشار النائب، الى أن "حالات الإصابة غير المسجلة أكبر من أرقام وزارة الصحة".

وبخصوص بدء العام الدراسي أكد خلاطي، أن "التعليم عن بعد غير كاف للمراحل الأولية، لافتا الى أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس بسبب مناعتهم القوية إلا أنهم سريعو العدوى للآخرين".

وحول اللقاح ضد كورونا أوضح خلاطي، أن "شراء اللقاح سيتم بعد اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية"، مؤكدا أنه "من المؤمل الحصول على 10 ملايين جرعة قبل نهاية العام الحالي وقد يتم البدء باللقاح مطلع العام المقبل".

ولفت النائب، الى أن "المشمولين باللقاح هم الأكثر هشاشة وهم الكوادر الطبية وأفراد القوات الأمنية وكبار السن من عمر 65 سنة فأكثر ومرضى السرطان والمرضى الذين يعانون من قلة المناعة".

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