قائد عمليات البصرة: توجيه باغلاق بعض المنافذ المائية لمنع تدفق المواد المخدرة

2020/11/23 | 23:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البصرة – واع

كشف قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف، عن توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باغلاق بعض المنافذ المائية لمنع تدفق المواد المخدرة.

وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف اجرى جولة استطلاعية للحدود المائية في مياه شط العرب عند الحدود العراقية الإيرانية يرافقه قائد حرس الحدود المنطقة الرابعة وقائممقام قضاء الفاو ومدير ناحية السيبة والمدراء المختصين في وزارة الموارد المائية.

واكد اللواء الركن مدنف، بحسب البيان، ضرورة إيجاد آلية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية، لافتا الى أن توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واضحة وصريحة بهذا الجانب لغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي العراقية والتي تمتد من قضاء ابو الخصيب وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو .

واضاف، ان وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق هذه الممرات وسيتم تأمينها من قبل امرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ألتي بذلت جهودا مميزة وقطعت شوطا كبيرا في مطاردة المتاجرين بهذه المواد السامة.

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