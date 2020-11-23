بايدن مغردا : آن الأوان لإعادة ترميم القيادة الأمريكية

2020/11/23 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن انه آن الأوان لإعادة ترميم القيادة الأمريكية.وعبر في تغريدة عن ثقته بالفريق الذي اختاره لتحقيق ذلك./انتهى3

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