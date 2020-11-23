وسائل إعلام: بايدن قد يعين أول وزيرة للخزانة الأميركية

2020/11/23 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط فريق الرئيس بايدن الانتقالي الإعلان عن اختيار جانيت يلين وزيرة للخزانة الأميركية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أميركية، الاثنين.

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