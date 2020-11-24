كهرباء الجنوب: تجهيز أربع محافظات لـ 24 ساعة

2020/11/24 | 00:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مدير العلاقات والإعلام في توزيع كهرباء الجنوب أمين محي الدين، عن تجهيز أربع محافظات جنوبي العراق بـ24 ساعة كهرباء يومياً.

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