تحذير.. أمطار شديدة تتسبب بالغرق وموجة برد قادمة للعراق

2020/11/24 | 00:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر متنبئ جوي، من أمطار شديدة قادمة للعراق تتسبب بالغرق.

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