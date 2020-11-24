"بلاك روك" توصي المستثمرين بشراء الأسهم الأمريكية

2020/11/24 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوصت شركة إدارة الأصول "بلاك روك" المستثمرين بشراء الأسهم الأمريكية في العام المقبل، رغم زيادة إصابات كورونا.

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