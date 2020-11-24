تقرير: بايدن يرشح جانيت يلين لقيادة وزارة الخزانة الأمريكية

2020/11/24 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح "جانيت يلين" وزيرةً للخزانة الأمريكية، لتكون أول امرأة في البلاد تقود الوزارة.

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