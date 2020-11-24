رويترز: أول صفقة نفطية على الإطلاق يسعى إليها العراق لتجاوز أزمته المالية

2020/11/24 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وكالة "رويترز"، الاثنين، عن خطة عاجلة يسعى إليها العراق تتضمن إبرام أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق لشحنات النفط الخام لمدة خمس سنوات من أجل تمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية.





وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، انها اطلعت على رسالة أرسلتها شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) إلى عملائها، وأكد مسؤول في وزارة النفط العراقية فحوى الوثيقة.

وقالت شركة تسويق النفط في الرسالة الصادرة بتاريخ اليوم، "إنها ستقبل عروضا من الأطراف المحتملة حتى الساعة 16:00 بتوقيت بغداد يوم 27 تشرين الثاني".

وأوضح المسؤول، ان "عملية الدفع المسبق لشحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية.



لدينا التزامات تجاه أوبك لخفض الإنتاج، يجب دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية وأيضا لدعم اقتصادنا، وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء بعض من شحناتنا النفطية".

وأعلنت منظمة "أوبك" وحلفاء، من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بـ"أوبك+"، تخفيضات قياسية في إنتاج النفط في النصف الأول من العام، مع انهيار الطلب على الخام عندما بات العالم شبه متوقف بسبب إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في كانون الثاني، لكن المجموعة تبحث حاليا تأجيل الزيادة أو تعميق خفض الإنتاج.

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