موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/24 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو ، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 8455 شخصا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة الاثنين مقارنة بيوم الأحد، حيث تم تسجيل 71 وفاة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر حاجز المليوني حالة وبلغ مليونين و114 ألفا حتى يوم الاثنين.

وسلجت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بنحو 561 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء.

المصدر: RT

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