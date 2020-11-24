بشتاشان واقع وجريمة . - محمد السعدي

#محمد_السعدي في ربيع العام 2009 .
وبمبادرة من قناة البغدادية الفضائية وصل الأعلامي والدكتور والصديق حميد عبدالله الى مدينة مالمو/ السويدية ، حاملاً في جعبته ملفاً ساخناً قد مضى عليه 26 عاماً، أنها جريمة بشتاشان عنوان قتل وواجهة غدر بحق رفاق النضال والسلاح والحلم .
وفي يومها ذهبنا أنا والصديق حميد عبدالله الى العاصمة إستوكهولم ، كانت عدته الاصرار بفتح هذا الباب بعد أن غلق لسنوات طويلة عمداً وربما خوفاً أو طمعاً ......
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