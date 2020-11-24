بشتاشان واقع وجريمة . - محمد السعدي


بشتاشان واقع وجريمة . - محمد السعدي
2020/11/24 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي في ربيع العام 2009 .

وبمبادرة من قناة البغدادية الفضائية وصل الأعلامي والدكتور والصديق حميد عبدالله الى مدينة مالمو/ السويدية ، حاملاً في جعبته ملفاً ساخناً قد مضى عليه 26 عاماً، أنها جريمة بشتاشان عنوان قتل وواجهة غدر بحق رفاق النضال والسلاح والحلم .

وفي يومها ذهبنا أنا والصديق حميد عبدالله الى العاصمة إستوكهولم ، كانت عدته الاصرار بفتح هذا الباب بعد أن غلق لسنوات طويلة عمداً وربما خوفاً أو طمعاً ......

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