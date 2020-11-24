العبور الجديدة بين القرار 142 والمذكرة الرئاسية - حاتم الجوهرى

2020/11/24 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى في بداية سبتمبر الماضي خرج قرار مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمعات العمرانية في جلستها رقم 142، فيما يخص العبور الجديدة مؤكدا على المذكرة الرئاسية التي صدرت بخصوصها.تحديدا فيما يخص أحقية الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (السكني موحدة المساحات بالقادسية والمتنوعة بالأمل- والاستثماري المباني بالقادسية – والاستثماري التجاري بالقادسية)، في أن تكون قاطرة لتعمير أرض صغار الملاك، خاصة أن القرار أكد على ......





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