لقاحات كثيرة تحمل أخباراً طيبة.. تعرف على العشرة المرشحة

2020/11/24 | 00:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ينتظر العالم مجموعة من اللقاحات من شركات مختلفة ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، فما هي؟ وكيف يعمل كل نوع؟

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