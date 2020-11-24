مالية النواب العراقي ترفض رهن نفط البلاد 50 عاما لتركيا

2020/11/24 | 00:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، من رهن النفط العراقي في إقليم كردستان إلى تركيا لمدة 50 عاما.وكشفت اللجنة عن جمع 112 توقيعاً نيابياً لاستضافة رئيس حكومة الإقليم في مجلس النواب الاتحادي، بحسب وكالة أنباء العراق الرسمية "واع".

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