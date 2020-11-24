2020/11/24 | 00:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "داو جونز" بحوالي 330 نقطة، مع توالي التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا.

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