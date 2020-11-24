السلطات الأميركية تبدأ توزيع عقارات

2020/11/24 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، توزيع عقارات شركة "ريجينيرون" ابتداء من الثلاثاء، وفقا لما ذكره مسؤول في القطاع الصحي لوكالة رويترز.

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