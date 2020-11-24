قريباً.. متصفح {غوغل كروم} يودع ملايين أجهزة الحاسوب

2020/11/24 | 01:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مشكلة سيواجهها الملايين من مستخدمي متصفح "غوغل كروم" الشهير والأكثر استخداما وانتشارا في العالم.

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